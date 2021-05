Reggio Emilia, schiaffo alla sinistra: il Tribunale non riconosce la genitorialità a due coppie gay (Di sabato 15 maggio 2021) Il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto nei giorni scorsi le richieste di riconoscimento genitoriale avanzate da due coppie gay unite civilmente. Si tratta degli atti di riconoscimento della consigliera comunale Fabiana Montanari e di Samantha Campani, e della coppia di Andrea Manghi e Jessica Zanetti. In entrambi i casi, i minori sono stati registrati all’Anagrafe subito dopo la nascita come figli delle sole madri biologiche: a breve distanza di tempo, le coppie hanno effettuato il riconoscimento dell’altro genitore nel registro degli atti di nascita dall’Ufficiale di stato Civile del Comune di Reggio Emilia, davanti al sindaco Luca Vecchi. Nei confronti di questi due atti di riconoscimento, la Procura della Repubblica di Reggio ha presentato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Ildiha respinto nei giorni scorsi le richieste di riconoscimento genitoriale avanzate da duegay unite civilmente. Si tratta degli atti di riconoscimento della consigliera comunale Fabiana Montanari e di Samantha Campani, e della coppia di Andrea Manghi e Jessica Zanetti. In entrambi i casi, i minori sono stati registrati all’Anagrafe subito dopo la nascita come figli delle sole madri biologiche: a breve distanza di tempo, lehanno effettuato il riconoscimento dell’altro genitore nel registro degli atti di nascita dall’Ufficiale di stato Civile del Comune di, davanti al sindaco Luca Vecchi. Nei confronti di questi due atti di riconoscimento, la Procura della Repubblica diha presentato ...

