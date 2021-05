Reggio Calabria, il Mercante in Fiera cambia per un giorno location (Di sabato 15 maggio 2021) Reggio Calabria, il mercatino verrà spostato in via temporanea sul Lungomare Falcomatà a circa 100 mt dall’Arena dello Stretto Ciccio Franco In vista dell’evento dell’Aspromarathon che prevede il coinvolgimento della Rada Giunchi che solitamente ospita il Mercante in Fiera, storico mercatino di antiquariato, artigianato e collezionismo, per ragioni di sicurezza verrà spostato in via temporanea sul Lungomare Falcomatà a circa 100 mt dall’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Domenica 16 maggio dalle 8:00 alle 14:00 troverete tantissimi espositori di alto artigianato, ceramiche di Caltagirone, graziosi oggetti di antiquariato, libri, fumetti, numismatica e tanto altro. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021), il mercatino verrà spostato in via temporanea sul Lungomare Falcomatà a circa 100 mt dall’Arena dello Stretto Ciccio Franco In vista dell’evento dell’Aspromarathon che prevede il coinvolgimento della Rada Giunchi che solitamente ospita ilin, storico mercatino di antiquariato, artigianato e collezionismo, per ragioni di sicurezza verrà spostato in via temporanea sul Lungomare Falcomatà a circa 100 mt dall’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Domenica 16 maggio dalle 8:00 alle 14:00 troverete tantissimi espositori di alto artigianato, ceramiche di Caltagirone, graziosi oggetti di antiquariato, libri, fumetti, numismatica e tanto altro. L'articolo proviene da City Roma News.

