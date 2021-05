Reggina | intervento riuscito per Simone Edera | “Grazie a tutti per i messaggi ricevuti” FOTO

(Di sabato 15 maggio 2021), l’esterno– in prestito del Torino – si è operato quest’oggi:andato a buon fineper. L’esterno scuola Torino, e in prestito allada gennaio, ha subito purtroppo un grave infortunio a Lecce, penultima di Serie B, riportando la rottura del tendine rotuleo, del crociato e del collaterale mediale. L’operazione effettuata è però andata a buon fine, come lo stesso calciatore ha informato tramite i canali Instagram, postando una storia e scrivendo: “dei bellissimiche ho ricevuto da parte diandato benissimo. La sofferenza ci renderà più forti”. Seguirà adesso un ...

Advertising

Reggina_1914 : ? | 42' Palla geniale di Bellomo per Orji che tira sul primo palo, trovando l'intervento di Gabriel. #LECRGI 2??-2?? #SerieBKT -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina intervento

Stretto web

...fatto questa proposta in maniera provocatoria - dice il primo cittadino reggino in una ... Lain Serie A può essere volano per altre proposte del genere? Le due cose vanno di pari ......vicenda dei doppi pagamenti ricevuti dallo Studio Radiologico di Siderno da parte dell'ASP, ... La notizia non è di poco conto, in quanto mi viene così attribuito unquale assessore a ...L'attaccante della Reggina, Simone Edera, si é sottoposto all'operazione chirurgica necessaria dopo il grave infortunio patito contro il Lecce. Il calciatore, il cui ...Reggina, l'esterno Simone Edera - in prestito del Torino - si è operato quest'oggi: intervento andato a buon fine ...