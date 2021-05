Rea e Zanzotto | paradigmi della letteratura egemone dopo il boom

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) Non saranno in molti, nei prossimi mesi, a ricordare il centenarionascita di Domenico Rea (1921-1994); e le ragioni dell’oblio sono inscritte nella parabolasua fortuna novecentesca. Questo narratore autodidatta esordì nell’immediatoguerra, quando laera affamata di realtà, e a volte la confondeva con il pittoresco. Ma se Rea fu favorito da quel clima, la sua opera non è riducibile alla retorica neorealista. Le novelle di Spaccanapoli (1947) e di Gesù, fate luce (1950) evocano piuttosto l’eredità boccaccesca, tradotta in quella che Pasolini definì una “sveltita e furbesca prosa d’arte”. Con il suo italiano sghembo, approssimato, infarcito di reminiscenze colte e brani dialettali, Rea trasformò faulknerianamente la sua Nocera in Nofi, dipingendo un mondo di bassi fetidi, plebi sguaiate, ...