Rapina a mano armata in un supermercato a Mariconda | colpo da 500 euro

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di 500il bottino della fulmineaavvenuta questa mattina alle 11,30 nelPick Up di via Tusciano a. Un uomo, il cui volto era celato da un casco integrale è entrato all’interno dell’esercizio commerciale e minacciando la cassiera con una pistola è riuscito a farsi consegnare quanto presente nella cassa. L’uomo è poi fuggito via in sella ad uno scooter. Ilè stato così veloce, pochi minuti, da vero professionista, tanto che nessuno degli altri clienti presenti nel punto vendita si è accorto di quanto accaduto tranne la cassiera ed un cliente nei pressi del punto in cui l’uomo ha minacciato la dipendente. Indagini affidate alla polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

