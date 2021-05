"Ragioni personali, non sarò il candidato". Milano, Albertini si sfila: caos-centrodestra, le indiscrezioni (Di sabato 15 maggio 2021) "Per un insieme di Ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità. Gabriele Albertini, dopo averlo annunciato lo scorso 6 maggio con una lettera a Libero, conferma che non sarà lui a sfidare Beppe Sala per la carica di sindaco di Milano. "Per le sfide che aspettano Milano, il candidato o la candidata deve essere giovane". Albertini è deciso nel suo no: "Il futuro sindaco deve anche rappresentare le categorie produttive in vista della imminente ripresa e conoscere tutte le realtà di questa multiforme ed articolata città, anche quelle rese più fragili dalla pandemia e la squadra che dovrà accompagnarlo dovrà essere "competente, laboriosa, adeguatamente bilanciata tra i generi", spiega l'ex primo cittadino milanese. Sempre secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) "Per un insieme dinon posso accettare questa generosa opportunità. Gabriele, dopo averlo annunciato lo scorso 6 maggio con una lettera a Libero, conferma che non sarà lui a sfidare Beppe Sala per la carica di sindaco di. "Per le sfide che aspettano, ilo la candidata deve essere giovane".è deciso nel suo no: "Il futuro sindaco deve anche rappresentare le categorie produttive in vista della imminente ripresa e conoscere tutte le realtà di questa multiforme ed articolata città, anche quelle rese più fragili dalla pandemia e la squadra che dovrà accompagnarlo dovrà essere "competente, laboriosa, adeguatamente bilanciata tra i generi", spiega l'ex primo cittadino milanese. Sempre secondo ...

