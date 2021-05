Radu Stanca e una casa museo per i nostri cantanti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Non ho mai trovato affascinante l’epica dello scrittore. Nel senso, non ho mai guardato allo scrittore come a una figura distante, l’intellettuale accademico, quello che gira perin vestaglia, bevendo cognac e fumando un sigaro, e che passa le serate su una poltrona in pelle sfogliando i classici. Sarà che mi sono avvicinato alla lettura e quindi alla letteratura passando da autori che sapevo vivere la vita in maniera piuttosto pittoresca, eccentrica, più simile a dei rocker che a del poeti laureati, Hubert Selby jr, Bukowski, Hunter S. Thompson, Jim Carroll, di fatto se dovevo e devo pensare a uno scrittore mi viene in mente un fuoco acceso di notte in riva al mare a Big Sur, o una stanza pulciosa al Chelsea Hotel. Del resto sono diventato uno scrittore, nel senso che ho pubblicato il mio primo libro e scritto i successivi due, compreso quello che mi avrebbe ...