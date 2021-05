Quattro strade | il corto di Alice Rohrwacher su MUBI | “Sala o computer | l’importante è affidarsi alla visione”

(Di sabato 15 maggio 2021) Intervista ad, regista digirato durante il lockdown ora disponibile sulla piattaforma di streaming. Parlare conè un'esperienza avvolgente: si lascia andare generosamente al flusso di parole, ti inonda di pensieri, nella sua voce c'è una calma che sembra provenire da una fonte piena di luce e saggezza. Come quella delle piante e degli alberi che ritornano in ogni sua opera, da Le Meraviglie e Lazzaro felice fino arealizzato durante il lockdown e ora disponibile sulla piattaforma di streaming. Girato in Umbria ad aprile 2020, dopo il ritrovamento di una vecchia cinepresa 16mm e della pellicola ...

Advertising

chihiirosan : Mi piace questo film: 'Quattro Strade' ? - _sowhyworrynow : quattro strade riempie proprio il cuore di amore ?????? - simonaarillotta : RT @FataMorganaWeb: Nelle mani di #AliceRohrwacher, la cinepresa diventa un dispositivo in grado di riconfigurare il distanziamento imposto… - FataMorganaWeb : Nelle mani di #AliceRohrwacher, la cinepresa diventa un dispositivo in grado di riconfigurare il distanziamento imp… - sabatosantoro97 : Dai un'occhiata a questo film su MUBI: Quattro Strade -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro strade

Movieplayer.it

...qualche giorno fa ha ricevuto nella casetta di Amici la visita del padre che non vedeva di... volantini, striscioni sono stati distribuiti e appesi per lee nei negozi. Grandissima anche ......dal momento in cui centinaia di impiegati del colosso bancario americano si riversano nelle... Delle 16 banche solorientravano per dimensione sotto la vigilanza della Bce, le altre ...REVINE LAGO - Moria di topi in Vallata, in particolare nei territori di Revine Lago e di Cison di Valmarino. Ed è mistero sulla causa. Decine le segnalazioni di topi morti rinvenuti nei ...Doppio impegno per la squadra juniores Franco Ballerini in questo fine settimana. Oggi sabato a Cotignola una prova a cronometro con al via Martin Svrcek campione nazionale slovacco della specialità, ...