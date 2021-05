Qatar | scomparso attivista che si occupa dei lavoratori migranti

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 maggio 2021) Inle condizioni deisono pessime. Malcolm Bidali, che nel 2016 era giunto in nel Paese per lavorare come guardia di sicurezza, ha deciso di scrivere un blog sulle condizioni dei. Ora, diversi gruppi per i diritti umani hanno affermato che l’in. Bidali è stato arrestato ed