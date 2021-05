Puglia, inizia la stagione balneare Altro segnale di ripartenza (Di sabato 15 maggio 2021) Magari non è la giornata ideale dal punto di vista meteorologico ma è imporotante lo stesso per chi gestisce i lidi. Ed è importante un po’ per tutti perché rappresenta, anche questo, una ripartenza. Comincia oggi la stagione balneare. La Regione Puglia, nei giorni scorsi, ha emanato un’ordinanza perché ovviamente c’è da tenere conto del particolare contesto. La Puglia inizia la stagione con 17 bandiere blu, dal Gargano al Salento. L'articolo Puglia, inizia la stagione balneare <small class="subtitle">Altro segnale di ripartenza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 15 maggio 2021) Magari non è la giornata ideale dal punto di vista meteorologico ma è imporotante lo stesso per chi gestisce i lidi. Ed è importante un po’ per tutti perché rappresenta, anche questo, una. Comincia oggi la. La Regione, nei giorni scorsi, ha emanato un’ordinanza perché ovviamente c’è da tenere conto del particolare contesto. Lalacon 17 bandiere blu, dal Gargano al Salento. L'articolola di proviene da Noi Notizie..

