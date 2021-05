infoitinterno : Vaccini anti Covid, Lopalco: 'In Puglia 19mila fragili non immunizzati. Saranno tutti ricontattati' - infoitinterno : Puglia, fragili e vaccinazioni: Amati contesta l'assessore - LaGazzettaWeb : Puglia, fragili e vaccinazioni: Amati contesta l'assessore - news24_city : Vaccini, in Puglia oltre 1 milione e 800 mila somministrazioni ma mancano 160 mila fragili - news24_city : Vaccini, in Puglia oltre 1 milione e 800 mila somministrazioni ma mancano 160 mila fragili -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia fragili

... fino a 35 giorni Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio,, Basilicata, Calabria e Sicilia. ... un 'ma' da tenere ben presente perché riguarda le categorie piùe quindi 'dobbiamo stare ...In pratica, ci sono ancora 160mila personeche attendono la vaccinazione. Come risposta logica mi aspettavo una roboante campagna per colmare questo divario e, invece, ho letto una ...In poco più di due mesi mesi sono stati 5.078 i pazienti Covid che hanno ricevuto anticorpi monoclonali in Italia, in 185 strutture di 21 regioni o province autonome. Trenta le persone curate con ques ...In poco più di due mesi mesi sono stati 5.078 i pazienti Covid che hanno ricevuto anticorpi monoclonali in Italia, in 185 strutture di 21 regioni ...