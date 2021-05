Puglia: 1,8 milioni di somministrazioni ma circa 19mila fragili non sono stati ancora vaccinati Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 15 maggio 2021) Di Francesco Santoro: «La maggior parte dei pugliesi estremamente vulnerabili sono stati raggiunti, ma da un’analisi aggiornata» sono «19mila persone di questa fascia prioritaria che non risultano ancora vaccinate. Il nostro obiettivo adesso è raggiungerle una per una telefonicamente attraverso una ricerca attiva da parte delle Asl e mettere nelle condizioni chi lo desidera di avere subito il vaccino». Così l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, che nel commentare i risultati della campagna vaccinale in Puglia, ai primi posti per capacità di somministrazione in Italia, fornisce indicazioni sull’immunizzazione dei soggetti più a rischio. Quanto, invece, al piano consegne inoltrato alle Asl dalla Protezione civile, da ... Leggi su noinotizie (Di sabato 15 maggio 2021) Di Francesco Santoro: «La maggior parte dei pugliesi estremamente vulnerabiliraggiunti, ma da un’analisi aggiornata»persone di questa fascia prioritaria che non risultanovaccinate. Il nostro obiettivo adesso è raggiungerle una per una telefonicamente attraverso una ricerca attiva da parte delle Asl e mettere nelle condizioni chi lo desidera di avere subito il vaccino». Così l’assessore regionale alla, Pier Luigi Lopalco, che nel commentare i risultativaccinale in, ai primi posti per capacità di somministrazione in Italia, fornisce indicazioni sull’immunizzazione dei soggetti più a rischio. Quanto, invece, al piano consegne inoltrato alle Asl dalla Protezione civile, da ...

