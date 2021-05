Progetti PON del Piano estate | come realizzarli Scarica alcune tipologie di progetti

(Di sabato 15 maggio 2021) Per la partecipazione all’avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” prevista con il prot. n. 9707 del 27 aprile 2021. L'articolo .

... i 320 milioni di fondi, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali. Il termine per la candidatura deiè il prossimo 21 maggio. Le risorse, di ...Si concretizza così la seconda linea di finanziamento del Piano Estate, dopo l'Avviso'... Ivanno presentati entro le ore 12 del 25 maggio e il finanziamento verrà concesso fino ad ...L'allarme di suor Monia: "Il bando del Programma Operativo Nazionale discrimina le scuole paritarie nella richiesta di fideussione bancaria per l'accesso ai finanziamenti" ...Suor Monia: "Il bando del Pon discrimina le scuole paritarie nella richiesta di fideussione bancaria per l'accesso ai finanziamenti" ...