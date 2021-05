Principe Harry | il nuovo duro sfogo | “La vita nella royal family è uno zoo | un Truman Show Le mie sofferenze? Ereditate da mio padre Carlo”

(Di sabato 15 maggio 2021) Avrebbe fatto di tutto per spezzare la catena di dolore – il suo dolore, quello dei suoi genitori – per scongiurare che arrivasse ai suoi figli. Ilracconta così la sua ‘rottura’ con Buckingham Palace: andare via per respirare. Lasciare quellaasfissiante che descrive come “uno zoo o il“. E approdare negli Stati Uniti, cosa che “non era certo nei piani” dice, ma dove adesso può andare in bici con il piccolo Archie senza sentirsi assediato. È la versione di, che questa volta il duca di Sussex affida ad una puntata del podcast ‘Armchair Expert‘ condotto dall’attore americano Dax Shepard: parla di salute mentale, di dolore, della voglia di cambiare che nutriva già a vent’anni. E di Meghan. Ammettendo – ma del resto non ne aveva mai fatto mistero – che ...

Ilè on fire diremmo usando uno slang più british per commentare le ultime dichiarazioni dello scatenatissimo ex royal che non sta lesinando accuse, illazioni e dettagli intimi sulla sua ...Per i media britannici le nuove bordate delhanno 'sconcertato' la Royal Family . Il giornalista Piers Morgan, il duca di Sussex ' è un bambino viziato '. Dopo l'intervista choc rilasciata insieme alla alla moglie Meghan Markle a ...Il Principe Carlo, messo alle strette in un intervista della BBC, si è trovato per la prima volta costretto a rendere conto dei "traumi infantili" denunciati nelle ...In una nuova intervista Harry ha parlato della sua scelta di lasciare la casa reale: «Avevo vent'anni e pensavo: Non voglio fare questo lavoro. Guardate che è successo a mia madre» ...