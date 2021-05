Primavera 3, Michele Somma commenterà Palermo-Virtus Francavilla: diretta sui canali social del club (Di sabato 15 maggio 2021) Poco più di un'ora e sarà Palermo-Virtus Francavilla.I baby rosanero torneranno in campo nella giornata di oggi, nella quarta giornata di ritorno del campionato Primavera 3: di fronte, i pari età della Virtus Francavilla. L'obiettivo è quello di mantenere blindato il primo posto del Girone G. La sfida è in programma alle ore 14 al "Pasqualino Stadium" di Carini.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CO4m3C6pkmv/"A commentare la gara sarà Massimo Pisciotta con Michele Somma. Il difensore del Palermo sarà commentatore per un giorno. La diretta del match sarà visibile sui canali social del club rosanero. Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Poco più di un'ora e sarà.I baby rosanero torneranno in campo nella giornata di oggi, nella quarta giornata di ritorno del campionato3: di fronte, i pari età della. L'obiettivo è quello di mantenere blindato il primo posto del Girone G. La sfida è in programma alle ore 14 al "Pasqualino Stadium" di Carini.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CO4m3C6pkmv/"A commentare la gara sarà Massimo Pisciotta con. Il difensore delsarà commentatore per un giorno. Ladel match sarà visibile suidelrosanero.

Advertising

WiAnselmo : #Primavera 3, Michele Somma commenterà #Palermo-Virtus Francavilla: diretta sui canali social del club - Mediagol : #Primavera 3, Michele Somma commenterà #Palermo-Virtus Francavilla: diretta sui canali social del club - vincenz18612002 : RT @PLANETHOTEL_NET: @Michele_Arnese Sicuro che Arcuri aveva fatto scelta ponderata? Non è in ritardo? Il governo Conte in primavera 2020… - LaCiuraRaffaele : RT @PLANETHOTEL_NET: @Michele_Arnese Sicuro che Arcuri aveva fatto scelta ponderata? Non è in ritardo? Il governo Conte in primavera 2020… - SilviaNicolucci : RT @PLANETHOTEL_NET: @Michele_Arnese Sicuro che Arcuri aveva fatto scelta ponderata? Non è in ritardo? Il governo Conte in primavera 2020… -