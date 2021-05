Primavera 3: il Palermo batte la Virtus Francavilla e conferma il 1° posto (Di sabato 15 maggio 2021) I baby rosanero sono tornati in campo, nella quarta giornata di ritorno del campionato Primavera 3, per affrontare i pari età della Virtus Francavilla al "Pasqualino Stadium" di Carini. A commentare la gara, andata in scena alle ore 14:00, Massimo Pisciotta insieme ad un ospite d'eccezione: il difensore del Palermo Michele Somma. Il Palermo vince in rimonta contro la Virtus Francavilla e mantiene il primato nel girone G. Nonostante la partenza sprint dei padroni di casa, la formazione ospite, trova subito il gol grazie alla rete di Cardinale messa a segno al 21°. Ma nella ripresa, i rosanero ribaltano la gara: Corona, su rigore, trova il pareggio. Grazie ad un colpo di testa di Amorello, il Palermo passa in vantaggio. Ma a chiudere definitivamente i ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) I baby rosanero sono tornati in campo, nella quarta giornata di ritorno del campionato3, per affrontare i pari età dellaal "Pasqualino Stadium" di Carini. A commentare la gara, andata in scena alle ore 14:00, Massimo Pisciotta insieme ad un ospite d'eccezione: il difensore delMichele Somma. Ilvince in rimonta contro lae mantiene il primato nel girone G. Nonostante la partenza sprint dei padroni di casa, la formazione ospite, trova subito il gol grazie alla rete di Cardinale messa a segno al 21°. Ma nella ripresa, i rosanero ribaltano la gara: Corona, su rigore, trova il pareggio. Grazie ad un colpo di testa di Amorello, ilpassa in vantaggio. Ma a chiudere definitivamente i ...

Advertising

Mediagol : Primavera 3: il Palermo batte la Virtus Francavilla e conferma il 1° posto - chicco288 : RT @ILOVEPACALCIO: #Primavera, #PalermoVirtusFrancavilla: ancora una vittoria per i #rosanero. Confermata la vetta - Ilovepalermocalcio ht… - elisaorlando3 : DA LUNEDÌ RIAPRE IN SICUREZZA L'ORTO BOTANICO DI PALERMO - La Zagara di Primavera dal 4 al 6 giugno… - ILOVEPACALCIO : #Primavera, #PalermoVirtusFrancavilla: ancora una vittoria per i #rosanero. Confermata la vetta - Ilovepalermocalc… - WiAnselmo : #Primavera 3, Michele Somma commenterà #Palermo-Virtus Francavilla: diretta sui canali social del club -