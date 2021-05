Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Riaperture | corse ai permessi La beffa di bar e ristoranti”

(Di sabato 15 maggio 2021) "ai".Apre così ladell’edizione odierna del “di”. "Ladi bar e: mancano i nulla osta per i tavoli all'aperto, quasi la metà quelli impossibilitati a ripartire da lunedì. Chiesta una deroga. E scoppia la polemica". "Calano i contagi ma non le zone rosse". "La Lombardia parte, lano e gli under 40 devono aspettare" "Maxi attacco a Gaza, Israele colpisce i tunnel di Hamas" "Streaming illegale, oscurati un milione e mezzo di abbonamenti anche a Palermo, Messina e Catania".

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Renzi, guai per la spia e assenteismo record LEGGI: - ilriformista : ?? La prima pagina del #Riformista del #15maggio ?? ABBONATI SUBITO: - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Allarme Mattarella: Recovery in ritardo [Continua su - alexotaningocce : Prima di voltare pagina, leccare il dito. - MariaPiaRagosa : RT @ilriformista: ?? La prima pagina del #Riformista del #15maggio ?? ABBONATI SUBITO: -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina

Mediagol.it

7.50 Spazio, cinese rover Zhurong è su Marte Successo per Tianwen - 1,esplorazione interplanetaria della Cina, con l'atterraggio "in sicurezza" del rover Zhurong sulle dune di Marte. Lo riferiscono i media statali di Pechino. Dopo tre mesi di preparativi in orbita ...Proseguendo nella classifica delle pagine più visitate troviamo al secondo posto larelativa ...i bagnanti devono essere messi in condizione di potersi tuffare in sicurezza in maredi ...Il festival risale la china degli ascolti, serata cover, 10,6 milioni e 42.4% per la prima parte. La seconda parte ha ottenuto 4 milioni 369 mila con il 50.6%. Roma, ragazza violentata al mattino in u ...Il 15 e 16 maggio il Paese sudamericano elegge l'assemblea costituente, che sarà composta da 155 cittadini, di cui 17 indios. Entro un anno sarà pronto il testo che poi verrà sottoposto a referendum ...