Previsioni Meteo della Sera di Sabato 15 Maggio 2021

(Di sabato 15 maggio 2021) Ecco ledel 15a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 15? Inta si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve a quote medio-alte sulle Alpi. Temperature minime e massime stazionarie o

Domenica 16 maggio ancora sotto l'insegna dei temporali in montagna al Nord , con possibile estensione in pianura, e nel pomeriggio anche sulle regioni centrali. Allerta gialla in quattro regioni del ......//www.datameteo.com/_Cuneo Savona http://www.datameteo.com/_Savonastagionali www.datameteo.com//616 - Stagionali_giugno_2021.htmlGenova – Le previsioni dei tempi di percorrenza sulle principali tratte autostradali liguri, in particolare quelle attorno al nodo genovese: è il servizio quotidiano che Il Secolo XIX offre ai lettori ...Scossa di terremoto registrata a Sant'Angelo dei Lombardi (AV)Il 15 Maggio 2021 ore 17:09 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 14 km a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ...