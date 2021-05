"Presunto innocente", un gran thriller giudiziario: tra i migliori del suo genere (Di sabato 15 maggio 2021) Presunto innocente Iris ore 21. Con Harrison Ford, Greta Scacchi, Raul Julia. Regia di Alan Pakula. Produzione USA 1990. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Una ragazza che lavorava per l'ufficio del procuratore di Los Angeles viene trovata uccisa (appunto, nell'ufficio). Incaricato delle indagini è il vice capo della ragazza, ma non è proprio l'uomo giusto per l'incarico giusto. Eh, sì, l'uomo era l'amante della ragazza e quando si viene a sapere diventa automaticamente l'indiziato numero uno. E se la vedrebbe proprio brutta se non si fosse preso velocemente un abilissimo avvocato. PERCHÈ VEDERLO Perché è un gran bel thriller giudiziario, uno dei migliori del suo genere, ottimamente tratto dallo specialista Alan Pakula da un ottimo romanzo di Scott Turow. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)Iris ore 21. Con Harrison Ford, Greta Scacchi, Raul Julia. Regia di Alan Pakula. Produzione USA 1990. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Una ragazza che lavorava per l'ufficio del procuratore di Los Angeles viene trovata uccisa (appunto, nell'ufficio). Incaricato delle indagini è il vice capo della ragazza, ma non è proprio l'uomo giusto per l'incarico giusto. Eh, sì, l'uomo era l'amante della ragazza e quando si viene a sapere diventa automaticamente l'indiziato numero uno. E se la vedrebbe proprio brutta se non si fosse preso velocemente un abilissimo avvocato. PERCHÈ VEDERLO Perché è unbel, uno deidel suo, ottimamente tratto dallo specialista Alan Pakula da un ottimo romanzo di Scott Turow. ...

