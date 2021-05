Prestito online: come trovare l’offerta giusta (Di sabato 15 maggio 2021) Sono sempre di più le persone che decidono di richiedere in banca, o presso una società finanziaria, un Prestito, in modo da ottenere una maggiore liquidità da utilizzare per determinate finalità. Prima di analizzare le caratteristiche e i requisiti necessari per richiedere un Prestito è bene fare una distinzione. Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di prestiti e la distinzione più conosciuta è: prestiti finalizzati e personali. I primi sono caratterizzati dal vincolo di scopo, più precisamente, il richiedente è tenuto ad indicare alla banca il motivo per il quale sta richiedendo un Prestito (ad esempio per acquistare una macchina oppure per fare dei lavori di ristrutturazione ecc.). Viceversa, il Prestito personale non conosce nessun vincolo, il richiedente infatti non è tenuto a specificare la finalità ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) Sono sempre di più le persone che decidono di richiedere in banca, o presso una società finanziaria, un, in modo da ottenere una maggiore liquidità da utilizzare per determinate finalità. Prima di analizzare le caratteristiche e i requisiti necessari per richiedere unè bene fare una distinzione. Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di prestiti e la distinzione più conosciuta è: prestiti finalizzati e personali. I primi sono caratterizzati dal vincolo di scopo, più precisamente, il richiedente è tenuto ad indicare alla banca il motivo per il quale sta richiedendo un(ad esempio per acquistare una macchina oppure per fare dei lavori di ristrutturazione ecc.). Viceversa, ilpersonale non conosce nessun vincolo, il richiedente infatti non è tenuto a specificare la finalità ...

Advertising

SellaPersonalCr : ProntoTuo è il #prestito su misura per le tue esigenze, richiedilo #online in pochi click: ? calcola in autonomia… -