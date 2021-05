Preoccupazione per Berlusconi, Ronzulli: "Ci seppellirà". Zangrillo: "I miei pazienti stanno tutti bene" (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi sarà dimesso presto dal San Raffaele dove è ricoverato dall'11 maggio scorso per una complicanza legata al post covid. Lo avrebbe ribadito Licia Ronzulli, raggiunta telefonicamente. "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Silviosarà dimesso presto dal San Raffaele dove è ricoverato dall'11 maggio scorso per una complicanza legata al post covid. Lo avrebbe ribadito Licia, raggiunta telefonicamente. "...

Advertising

FidanzaCarlo : @europainitalia @AParentiEU @CorazzaEP Il sapore censorio di questa letterina é peggio del vino annacquato o di una… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si… - LegaSalvini : ?? #ZOFFILI: 'PREOCCUPAZIONE PER ONDATA SBARCHI. LAMORGESE IL 19 MAGGIO IN BICAMERALE SCHENGEN. CON AUMENTO FLUSSI C… - EmiSilver1 : RT @FidanzaCarlo: @europainitalia @AParentiEU @CorazzaEP Il sapore censorio di questa letterina é peggio del vino annacquato o di una caval… - Perugia : Romizi e Merli, vicinanza all'uomo accoltellato a Perugia: 'Forte preoccupazione per quanto avvenuto'… -