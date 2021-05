Prenotazione vaccini Lombardia, il calendario per fasce d’età (Di sabato 15 maggio 2021) Il calendario della Prenotazione dei vaccini in Lombardia prevede che per il 2 giugno si apra per i sedicenni. Secondo il programma stabilito dal Pirellone a breve si comincerà con le altre fasce d’età e presto toccherà a tutti. Il Corriere della Sera scrive che la Regione aprirà ai 40-49enni, 1,2 milioni di persone, il 20 maggio, con l’ipotesi di ricevere circa 850 mila prenotazioni da questa fascia d’età. Sette giorni dopo, il 27 maggio, sarà la volta dei 30-39enni (944.250), da cui ci si aspettano circa 660 mila prenotazioni. Infine i 20-29enni e i giovani dai 16 ai 19 anni, in totale 1,2 milioni, potranno iniziare a prenotarsi dal 2 giugno. A seconda che il «target Figliuolo» resti bloccato a 85 mila dosi o salga a 100 mila e poi a 120 mila, la campagna potrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Ildelladeiinprevede che per il 2 giugno si apra per i sedicenni. Secondo il programma stabilito dal Pirellone a breve si comincerà con le altree presto toccherà a tutti. Il Corriere della Sera scrive che la Regione aprirà ai 40-49enni, 1,2 milioni di persone, il 20 maggio, con l’ipotesi di ricevere circa 850 mila prenotazioni da questa fascia. Sette giorni dopo, il 27 maggio, sarà la volta dei 30-39enni (944.250), da cui ci si aspettano circa 660 mila prenotazioni. Infine i 20-29enni e i giovani dai 16 ai 19 anni, in totale 1,2 milioni, potranno iniziare a prenotarsi dal 2 giugno. A seconda che il «target Figliuolo» resti bloccato a 85 mila dosi o salga a 100 mila e poi a 120 mila, la campagna potrebbe ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus #vaccinazione Dalle 16 di oggi, venerdì #14maggio, portale aperto per la prenotazione dei va… - LaNotiziaTweet : - qn_lanazione : #Toscana. #Vaccini, la tempesta di #messaggini. Tremila #disdette e cambi di #data - Avv_Ag : Orari di prenotazione non rispettati e rischio assembramenti nell'hub del Palacongressi: scoppia la protesta - 25071956 : RT @Cartabellotta: Piano #vaccini: dalla prenotazione volontaria alla chiamata attiva. Perché non bastano logistica e organizzazione, ma se… -