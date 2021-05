Prenestino Centocelle | passante “eroina per un giorno” sventa il furto davanti al supermercato

(Di sabato 15 maggio 2021) Ha prima chiesto delle monete a una donna di 55 annialin via delle Camelie, poi quando lei si è rifiutata ha tentato di strapparle la borsa. Ma la ladra, una cittadina nigeriana di 25 anni, non è riuscita nel suo intento grazie all’interno tempestivo di una. Leggi anche: Roma, panico sulla Laurentina e sulla rampa dell’A91: rapinatori in fuga a piedi tra le auto inseguiti dalla Polizia Sul posto, infatti, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tre Teste che, una volta raccolta la denuncia e ascoltate le testimonianze, hanno arrestato la 25enne e l’hanno trattenuta presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. su Il Corriere della Città.

