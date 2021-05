Premier League | i risultati della trentaseiesima giornata | poker del Leeds Bene il Southampton Pari tra Brighton e West Ham

(Di sabato 15 maggio 2021) Calendarioe classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, iNel primo anticipo il Leicester vince in casa dello United e regala il titolo al City. Nel secondo anticipo vittoria esterna dell’Arsenal nel derby contro il Chelsea. Il Manchester City festeggia lo Scudetto con una vittoria in casa del ...

Advertising

OptaPaolo : 12 + 3 - Henrikh #Mkhitaryan ha stabilito il suo record di gol (12) in una singola stagione nei top-5 campionati eu… - SkySport : FA Cup al Leicester per la prima volta nella storia: Chelsea ko 1-0, decide Tielemans #SkySport #FACup… - SkySport : ?? CHE GOL DI FERRAN TORRES?? ?? Rete di tacco pazzesca dello spagnolo ??? GLI HL ?? - Paasolo_ps : RT @JamesOseiGyedu1: Man City =Premier league Man utd = Europa League Leicester = FA Cup Chelsea =....?? - JamesOseiGyedu1 : Man City =Premier league Man utd = Europa League Leicester = FA Cup Chelsea =....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

Commenta per primo Joachim Andersen vuole restare in. Il difensore danese, 24 anni ex Sampdoria, è in prestito dal Lione al Fulham, retrocesso in Championship. Sempre secondo l' Evening Standard , ora sulle sue tracce c'è il Tottenham.Intenditore del calcio internazionale, il tecnico portoghese potrebbe portare nella capitale un buon numero di talenti ancora da scoprire, con una grande attenzione verso la. Proprio ...Il West Ham sbatte contro il Brighton non andando oltre l'1-1 e saluta la Champions League quasi definitivamente ...Arsenal Daniel Ek presenta un'offerta ufficiale: la scelta del club inglese. La conferma arriva proprio dal proprietario di Spotify.