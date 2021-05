Porta San Giacomo s’illumina di nerazzurro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 maggio 2021) Il 19 maggio, sarà una data storica per tutta la tifoseria Atalantina e per tutta Bergamo perché i nerazzurri si giocheranno nuovamente la finale di Coppa Italia. Negli ultimi anni l’Atalanta è cresciuta sia a livello nazionale che europeo. Questo è un fatto di non poco conto per chi, come i sostenitori dell’Associazione Tifosi Atalantini, tiene alla maglia e a quel senso di aggregazione e di unità, più di ogni altra cosa. È un momento imnte, non per la Coppa in sé, ma per cosa rappresenta per il popolo atalantino il fatto di potersela giocare, al di là del risultato. La Curva Nord per colorare la Città e per richiamare a quel senso di appartenenza che da sempre contraddistingue chi vive di passioni, si è attivata immediatamente con l’iniziativa della Bandierine su ogni terrazzo e finestra a simboleggiare l’attaccamento di tutti per questi colori. A partire da ...