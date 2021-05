Pomezia, ancora degrado e incuria nei giardini di Via Farina (FOTO) (Di sabato 15 maggio 2021) ancora degrado e abbandono dei giardinetti di Via Farina a Pomezia. «Questa e’ la situazione oggi: a parte un tronco di pino lasciato in queste condizioni da mesi che dire poi delle erbacce cresciute a dismisura? Ma qualcuno dell’amministrazione non passa mai da quelle parti?», è la segnalazione giunta in Redazione attraverso il numero Whatsapp dedicato 3316006930. Queste le FOTO scattate dal lettore: 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021)e abbandono dei giardinetti di Via. «Questa e’ la situazione oggi: a parte un tronco di pino lasciato in queste condizioni da mesi che dire poi delle erbacce cresciute a dismisura? Ma qualcuno dell’amministrazione non passa mai da quelle parti?», è la segnalazione giunta in Redazione attraverso il numero Whatsapp dedicato 3316006930. Queste lescattate dal lettore: 1 di 4 ...

