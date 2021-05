Poker Face: Russell Crowe reciterà nel thriller di Gary Fleder (Di sabato 15 maggio 2021) Poker Face, il film, sceneggiato da Stephen M. Coates, vede, appunto, protagonista Crowe. L’attore, noto per la sua interpretazione ne Il gladiatore di Ridley Scott e in A beautiful Mind, in questo thriller interpreta Jake. Di cosa parla Poker Face? Il film è inoltre sceneggiato da Stephen M. Coates e Crowe interpreta Jake, un miliardario della tecnologia che riunisce i suoi amici d’infanzia nella sua tenuta di Miami per quello che si trasforma in un gioco di Poker ad alto rischio. Questi amici hanno una relazione di amore odio con l’ospite, un maestro del gioco / pianificatore, e lui ha escogitato uno schema elaborato progettato per portare una certa giustizia a tutti loro. Tuttavia, Jake si ritrova a ripensare alla sua strategia quando la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021), il film, sceneggiato da Stephen M. Coates, vede, appunto, protagonista. L’attore, noto per la sua interpretazione ne Il gladiatore di Ridley Scott e in A beautiful Mind, in questointerpreta Jake. Di cosa parla? Il film è inoltre sceneggiato da Stephen M. Coates einterpreta Jake, un miliardario della tecnologia che riunisce i suoi amici d’infanzia nella sua tenuta di Miami per quello che si trasforma in un gioco diad alto rischio. Questi amici hanno una relazione di amore odio con l’ospite, un maestro del gioco / pianificatore, e lui ha escogitato uno schema elaborato progettato per portare una certa giustizia a tutti loro. Tuttavia, Jake si ritrova a ripensare alla sua strategia quando la sua ...

Advertising

Morrigan81 : @poker_face_15 Guarda, ad un instore di moro una deficente addirittura gli baciò di proposito il collo (dovettero p… - Silverlining221 : @poker_face_15 Ma infatti, le volte in cui anche prima di oggi erano stati ripresi avevano sempre annunciato gli in… - Morrigan81 : @poker_face_15 Sfondi una porta aperta con me: sempre odiato chi dice che 'alla fine del concerto si DOVEVA fermare… - Morrigan81 : @poker_face_15 Ma dalle foto che escono c'è chi ce campa appostata sotto casa di sto ragazzo ???? in pratica hanno se… - Morrigan81 : @poker_face_15 Ma passare è una cosa, appostarsi è n' altra. Ma poi io ho letto un post dove ha scritto anche la su… -