Playout Serie C | Ravenna-Legnago Salus | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 15 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’andata deidiC – Girone B. Messe in archivio le gare del primo turno dei playoff e in attesa di quelle del secondo, ecco che inC scendono in campo icoi match che diranno chi tra, Imolese, Fano, Bisceglie e Paganese seguirà inD, Pistoiese, Lucchese, Livorno, Arezzo e Cavese. Ricordiamo che isi giocheranno su gare di andate e ritorno, con quest’ultimo in casa della meglio piazzata nella stagione regolare, al termine delle quali, la perdente retrocederà inD. In caso di parità sarà ...

Sono tre le partite in calendario valide per i playoff diC dei gironi B e C che si giocheranno oggi. Sei squadre si affronteranno per la permanenza nel campionato di C. Già retrocesse in D Arezzo e Cavese : adesso bisognerà capire quali saranno le ...Al via idiC 2020/2021 , che come di consueto andranno a decretare le ultime retrocessioni inD in ciascuno dei tre gironi. Nel girone A, per la verità, visto il distacco tra quintultima e ...Al via quest'oggi i playout di Serie C, ma, così come è stato per i playoff, anche una delle gare in programma sarà rinviata:.FANO – Molto probabilmente quest’oggi sabato 15 maggio alle ore 17:30, Stadio Mancini di Fano, Alma e Imolese non scenderanno in campo per la gara di andata dei PlayOut di serie C. Ieri sera l’Asur ha ...