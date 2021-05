Playoff basket: Milano, Virtus, Brindisi e Venezia sul 2 - 0 (Di sabato 15 maggio 2021) Bologna, 14 maggio 2021 " Il fattore campo resiste in tutte e quattro le serie dei quarti di finale Playoff del campionato di Serie A di basket : a imporsi nei secondi atti dei quarti " arrivati a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Bologna, 14 maggio 2021 " Il fattore campo resiste in tutte e quattro le serie dei quarti di finaledel campionato di Serie A di: a imporsi nei secondi atti dei quarti " arrivati a ...

Advertising

Anton1963A : RT @UnipolSai_CRP: Emozione Adrenalina Squadra Spettacolo Tifo Campioni Vittoria Una passione così nessuno la può stoppare. Al via i playo… - Rietilife : Lo sport del weekend: Re su 300 e 500, il Rieti con l'Agnonese. Basket: Npc stop, Real via ai playoff -… - PISAinVIDEO : basket serie B, gara 1 dei playoff per l’Etrusca questo pomeriggio alle ore 18 a Vigevano - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Basket maschile, oggi la Tramarossa debutta ai playoff contro - ezioliporesi : RT @BasketCity_net: -