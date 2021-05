Più “astrologia” che scienza nelle decisioni di Speranza: sul coprifuoco Paolo Fox vince sui virologi… (Di sabato 15 maggio 2021) Se da sempre gli italiani si sono affidati a credenze e tradizioni prive di fondamento scientifico quali l’astrologia per trovare una previsione di conforto, da quattordici mesi, il focus della Speranza, di Speranza, si è dirottato verso una nuova dottrina che si fonda principalmente sul “tutto e il contrario di tutto”. Parliamo della virologia, non la disciplina biologica che studia i virus, ma la dottrina secondo la quale se non si ascoltano almeno tre proclami discordanti in un’unica giornata da tre virologi diversi non si può varcare l’uscio di casa. La differenza tra astrologia e virologia Tra l’astrologia e la virologia c’è un punto di convergenza imprescindibile, ovvero, anche di fronte alle più grandi assurdità e palesi contraddizioni gli italiani continuano ad affidare la loro vita metafisica ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Se da sempre gli italiani si sono affidati a credenze e tradizioni prive di fondamento scientifico quali l’per trovare una previsione di conforto, da quattordici mesi, il focus della, di, si è dirottato verso una nuova dottrina che si fonda principalmente sul “tutto e il contrario di tutto”. Parliamo della virologia, non la disciplina biologica che studia i virus, ma la dottrina secondo la quale se non si ascoltano almeno tre proclami discordanti in un’unica giornata da tre virologi diversi non si può varcare l’uscio di casa. La differenza trae virologia Tra l’e la virologia c’è un punto di convergenza imprescindibile, ovvero, anche di fronte alle più grandi assurdità e palesi contraddizioni gli italiani continuano ad affidare la loro vita metafisica ...

Advertising

venerejupiter : Se solo mi dedicassi alle altre cose come lo faccio con l'Astrologia, a quest'ora sarei più intelligente - bizzlehals : @cinnamongiirI @moonflovers Son d’accordo alla fine credo all’astrologia ma ci sono delle persone di merda ovunque.… - metamorfcsi : Non è un modo per giustificarsi perché l’astrologia non giustifica ma spiega e in più posso dire che faccio qualcos… - GiovanniTonizzo : Inizio a credere di più nell’astrologia che nella meteorologia - lydsnewt : non lui che palesemente in imbarazzo elabora risposte filosofiche per sviare il tutto e in più afferma di credere n… -

Ultime Notizie dalla rete : Più astrologia Marketing: non facciamoci fregare! ...marketing 2.0, marketing 3.0 e marketing numero a caso ma per forza con il .0 usando termini sempre più complessi e sempre più inglesi. C'è poco da fare, il mondo del marketing è la nuova astrologia .

Oroscopo dell'estate 2021: le previsioni di Marco Pesatori ... ha raccontato sul numero di maggio, "the Astrology Issue" dedicato all astrologia, alle stelle e ... Le sfilate di moda sono molto più che il momento in cui su una passerella sfilano i look con capi e ...

Spazio, scienziato italiano capta segnali radio dalla nostra galassia: «I più forti mai registrati» Corriere della Sera ...marketing 2.0, marketing 3.0 e marketing numero a caso ma per forza con il .0 usando termini semprecomplessi e sempreinglesi. C'è poco da fare, il mondo del marketing è la nuova... ha raccontato sul numero di maggio, "the Astrology Issue" dedicato all, alle stelle e ... Le sfilate di moda sono moltoche il momento in cui su una passerella sfilano i look con capi e ...