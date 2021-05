Pirlo: 'Passerella? Alla Juve non l'hanno mai fatta' (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO - " Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere, nonostante qualche difficoltà. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO - " Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere, nonostante qualche difficoltà. ...

Advertising

GoalItalia : 'Non c'è un obbligo' ?? Pirlo spiega la mancata passerella della Juve per l'Inter campione ?????? #JuveInter - loris30999 : RT @GoalItalia: 'Non c'è un obbligo' ?? Pirlo spiega la mancata passerella della Juve per l'Inter campione ?????? #JuveInter - sportli26181512 : Pirlo: 'Passerella? Alla Juve non l'hanno mai fatta': Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria casalinga c… - Englandmyheart : RT @dreaminhogvarts: Chiellini e Pirlo hanno entrambi detto, sulla mancata passerella, 'A noi in 9 anni non è mai stata fatta' e mi sembra… - TV7Benevento : Calcio: Pirlo, 'passerella non un obbligo, ci siamo già complimentati con l'Inter'... -