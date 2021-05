Pioli in conferenza: “Europa, la casa del Milan. Concentrati per domani” (Di sabato 15 maggio 2021) domani sera Milan-Cagliari: Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa a Milanello i temi principali della partita Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 maggio 2021)sera-Cagliari: Stefano, tecnico rossonero, presenta instampa aello i temi principali della partita

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il leg… - salvatorecozza1 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… - Psk920 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… - KunGrax : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salta ufficialmente gli europei con la Svezia. #Pioli in conferenza: “Buona notizia che non sia il legamento… -