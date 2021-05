Pietro Gandetto canta «Lisbona» | a supporto dei lavoratori dello spettacolo

(Di sabato 15 maggio 2021) Pietro Gandetto, di professione, è avvocato. Sin dall’infanzia, però, ha coltivato il sogno del palcoscenico, la passione per un’arte, la composizione cantautorale, inseguita nel tempo, e pazientemente esercitata. Nel 2018, concorrente di The Voice of Italy, è riuscito a trasformare l’utopia di sé bambino in una realtà concreta, tangibile. La stessa che, alle porte dell’estate, lo ha spinto a rilasciare Lisbona, brano simbolo di una leggerezza che non c’è e dovrebbe tornare. https://www.youtube.com/watch?v=myDUOjiMnuQ

