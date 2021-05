Pianura | picchia la moglie davanti alla figlia | arrestato 50enne

(Di sabato 15 maggio 2021) L’uomo è statodagli agenti di Polizia intervenuti nel quartiere napoletano di, per una lite familiare. Gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli, nel quartiere napoletano di, per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto,

Advertising

anteprima24 : ** #Lite familiare a #Pianura, picchia la moglie davanti alla figlia: arrestato marito violento **… -

Ultime Notizie dalla rete : Pianura picchia

anteprima24.it

... perché conosci soltanto un mucchio di immagini sfatte, doveil sole, e l'albero morto non ... mentre ovunque nel poemetto riecheggia lapiena di ossa del profeta Ezechiele (37, 1 - 6). ......della Centrale Operativa sono intervenuti presso un'abitazione di via San Donato aper una ... APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli:la moglie e la figlia, arrestato dalla polizia alla... ...Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli per una lite fam ...Napoli – Gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Provinciale Napoli, nel quartiere napol ...