Piano pandemico | Ranieri Guerra | “Volevo aggiornarlo ma non c’erano soldi”

"Ho compilato e aggiornato molte cose, lavorando incessantemente. Ho anche cominciato a mettere mano al Piano anti-influenzale, dato che nel frattempo si stavano generando le linee guida Oms, poi pubblicate nel biennio 2017-2018. Avevo lasciato una memoria alla ministra Lorenzin, che venne discussa brevemente con il Gabinetto. Il commento fu che non esisteva copertura finanziaria". Così in un'intervista a Repubblica Ranieri Guerra ora direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità indagato a Bergamo per false dichiarazioni ai pm riguardo al mancato aggiornamento del Piano pandemico 2006 e anche in merito alla storia del rapporto prodotto dal team veneziano di Francesco Zambon, ex ricercatore Oms. Guerra era stato capo della Prevenzione del ministero della Salute dal 2014 ...

