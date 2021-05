Phisikk du role – Lo stipendio di Draghi e il voyeurismo politico

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Il velo della sobrietà, alla fine, diventa più penetrabile dell’esposizione programmata alla libidine del, attività di cui si nutre il populismo a tutte le latitudini di questo mondo e di quell’altro. Dunque la scelta silenziosa didi rinunciare all’indennità spettante per legge al presidente del Consiglio, è deflagrata sui media. Scelta buona, scelta cattiva? Scelta sua, che va rispettata, soprattutto per l’intenzione di non ostentarla. Ma che solleva anche problemi che sarebbe ipocrita tacere. La politica non è un mestiere: dovrebbe essere mossa da passione, certo, ma sicuramente è un servizio, che si svolge nel contesto più aleatorio che si possa immaginare, quello del “sentiment” popolare. Senza scivolare nell’inutile erudizionismo sulle origini del Parlamento e dell’indennità dei rappresentanti del ...