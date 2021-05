Petr Cech | il terribile infortunio e l’incidente nel parcheggio Da guardalinee a portiere di hockey VIDEO

(Di sabato 15 maggio 2021) Exdi Viktoria Plze?, Chmel Blšany, Sparta Praga, Rennes, Chelsea e Arsenal,si è confermato un ottimo giocatore. Nel 2002 ha vinto il Campionato Europeo Under-21 con la nazionale della Repubblica Ceca. Tra il 2002 e il 2016 ha fatto parte della nazionale maggiore, di cui detiene il record di presenze con 124 partite disputate. A livello di club ha invece vinto 4 campionati inglesi, 5 FA Cup, 3 Coppe di Lega inglesi, 4 Supercoppe inglesi (Community Shield), 1 Champions League e 1 Europa League.è noto anche per il suo caschetto, compagno inseparabile dal 2006. Dopo uno scontro di gioco con Stephen Hunt del Reading venne operato per ridurre una frattura al cranio. A 98 giorni dall’ilè rientrato in campo il 20 gennaio 2007 contro il Liverpool. ...

Advertising

calciomercatoit : ??Petr #Cech alle prese con charleston e piatti?? ??Meglio come batterista o come portiere? -

Ultime Notizie dalla rete : Petr Cech

ilmessaggero.it

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) RISCATTO, dirigente del Chelsea, ha spiegato cosa è cambiato ..., collaboratore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Real Madrid, collaboratore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di ...Isco, Aguero, Matic, De Gea di colpo sono diventati tutti papabili acquisti. Eppure Mourinho è stato chiaro: "Non parlerò fino al termine della stagione per rispetto". In attesa di capire come sarà la ...Il Man. City affronterà il Chelsea nell'ottava finale di UEFA Champions League tra due nazioni; quante ne ricordi?