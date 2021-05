Perché un nuovo impianto in Louisiana è considerato l’ennesimo caso di razzismo ambientale (Di sabato 15 maggio 2021) Dove duecento anni fa crescevano le grandi piantagioni di canna da zucchero, cui venivano destinate le vittime della tratta degli schiavi, ora si ergono, giorno dopo giorno, sempre nuovi impianti petrolchimici. Lontano dagli occhi del ceto bianco medio-ricco ma vicino alle case degli afroamericani a basso reddito, a distanza di due secoli un sistema economico brutale ha ceduto il testimone ad uno industriale, alimentando un processo di diseguaglianze storiche e di razzismo ambientale. In Louisiana, nel sud-est degli Stati Uniti, precisamente nella parrocchia (l’equivalente della contea) di Saint James. Un tempo, grazie alla coltivazione di quello che era considerato l’oro bianco, quello che era il secondo Stato più ricco degli Stati Uniti, oggi registra il secondo tasso più alto di povertà. E che ospita oltre 150 ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) Dove duecento anni fa crescevano le grandi piantagioni di canna da zucchero, cui venivano destinate le vittime della tratta degli schiavi, ora si ergono, giorno dopo giorno, sempre nuovi impianti petrolchimici. Lontano dagli occhi del ceto bianco medio-ricco ma vicino alle case degli afroamericani a basso reddito, a distanza di due secoli un sistema economico brutale ha ceduto il testimone ad uno industriale, alimentando un processo di diseguaglianze storiche e di. In, nel sud-est degli Stati Uniti, precisamente nella parrocchia (l’equivalente della contea) di Saint James. Un tempo, grazie alla coltivazione di quello che eral’oro bianco, quello che era il secondo Stato più ricco degli Stati Uniti, oggi registra il secondo tasso più alto di povertà. E che ospita oltre 150 ...

Advertising

davidallegranti : Presentando il suo nuovo libro con Scanzi, Dibba dice che la politica 'è tremenda' perché ti costringe a un iper co… - NovecentoV : RT @DavveroTv: 'Le cure per il covid esistono, il nostro governo non ha mai voluto adottarle perché le case farmaceutiche non le vogliono.'… - MunShiann : C'È –Qualcosa (Lungo IL PERCORSO) E Allora\Ci Manca (UNA VISIONE ADESSO Ci È Necessario Fare Chiarezza)\Ci Separere… - SCaronti : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @stefanomagni76 spiega perché la causa del nuovo attacco contro Israele è un pretesto - Enzo40510601 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @stefanomagni76 spiega perché la causa del nuovo attacco contro Israele è un pretesto -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nuovo Lautaro a Sky: "Non penso a nulla di diverso dall'Inter. Scudetto, che emozione" ... ' Ho avuto bisogno di tempo per adattarmi, nei primi sei mesi ho giocato poco ma era normale perché ero appena arrivato dall'Argentin a: era un calcio nuovo parlando un'altra lingua, dovevo capire ...

Europei Budapest 2021, secondo oro per Paltrinieri che vince anche la 10km ... Mario Sanzullo e Domenico Acerenza , sesto e nono, i suoi compagni di allenamento nel mondo nuovo ... sapevano che ci sarebbero stati i migliori d'Europa e dunque del mondo, perché tranne un americano ...

M5S, mille (enigmatiche) anime e una matrice populista. Perché per il Pd non è possibile formare un «nuovo... Corriere della Sera ... ' Ho avuto bisogno di tempo per adattarmi, nei primi sei mesi ho giocato poco ma era normaleero appena arrivato dall'Argentin a: era un calcioparlando un'altra lingua, dovevo capire ...... Mario Sanzullo e Domenico Acerenza , sesto e nono, i suoi compagni di allenamento nel mondo... sapevano che ci sarebbero stati i migliori d'Europa e dunque del mondo,tranne un americano ...