Pentathlon, Alice Sotero si qualifica alle Olimpiadi attraverso il ranking! Saranno due le azzurre a Tokyo! (Di sabato 15 maggio 2021) A conti fatti, secondo quanto riportano il CONI e la FIPM, le Finali della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, che ieri hanno visto disputarsi a Szekesfehervar, in Ungheria, la finale femminile, hanno portato in dote, grazie al settimo posto ottenuto, il matematico pass per le Olimpiadi attraverso il ranking per Alice Sotero, che diventa così la seconda azzurra ai Giochi di Tokyo in questo sport raggiungendo Elena Micheli. L’assegnazione del pass avverrà ufficialmente alla chiusura del ranking olimpico, prevista a metà giugno, dopo i Mondiali senior, ma Alice Sotero, che con i 58 punti guadagnati ieri è salita a quota 146, portandosi al quarto posto tra le atlete ancora non qualificate per i Giochi, non è più aritmeticamente raggiungibile per ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) A conti fatti, secondo quanto riportano il CONI e la FIPM, le Finali della Coppa del Mondo dimoderno, che ieri hanno visto disputarsi a Szekesfehervar, in Ungheria, la finale femminile, hanno portato in dote, grazie al settimo posto ottenuto, il matematico pass per leil ranking per, che diventa così la seconda azzurra ai Giochi di Tokyo in questo sport raggiungendo Elena Micheli. L’assegnazione del pass avverrà ufficialmente alla chiusura del ranking olimpico, prevista a metà giugno, dopo i Mondiali senior, ma, che con i 58 punti guadagnati ieri è salita a quota 146, portandosi al quarto posto tra le atlete ancora nonte per i Giochi, non è più aritmeticamente raggiungibile per ...

