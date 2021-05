Pentathlon: Alice Sotero ottiene la certezza aritmetica del pass olimpico (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Il Pentathlon moderno regala all’Italia un’altra qualificazione in vista di Tokyo. Alice Sotero, grazie al 7° posto ottenuto nella finale della Coppa del Mondo, disputata a Szekesfehervar (Ungheria), ha conquistato la certezza aritmetica della partecipazione ai Giochi Olimpici, grazie alla posizione occupata nel ranking. Alice è la seconda azzurra a centrare l’obiettivo nella disciplina, dopo Elena Micheli. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così 242 (124 uomini, 118 donne) in 24 discipline differenti con 46 pass individuali. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Ilmoderno regala all’Italia un’altra qualificazione in vista di Tokyo., grazie al 7° posto ottenuto nella finale della Coppa del Mondo, disputata a Szekesfehervar (Ungheria), ha conquistato ladella partecipazione ai Giochi Olimpici, grazie alla posizione occupata nel ranking.è la seconda azzurra a centrare l’obiettivo nella disciplina, dopo Elena Micheli. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così 242 (124 uomini, 118 donne) in 24 discipline differenti con 46individuali. L'articolo CalcioWeb.

