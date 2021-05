Pedofilia | Papa Francesco contro la mentalità omertosa | “La prima reazione e? coprire tutto | anche nella Chiesa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) “L’abuso sui minori e? una sorta di ‘omicidio psicologico’ e in tanti casi una cancellazione dell’infanzia”. Non usa giri di parole, ricevendo in Vaticano l’Associazione Meter, fondata nel 1989 da don Fortunato Di Noto per contrastare la piaga della. Bergoglio, da sempre determinato sulla linea della tolleranza zero sugli abusi sessuali sui minori commessi dal clero, ha chiesto di lottarela. Il, infatti, ha sottolineato che “purtroppo continuano gli abusi perpetrati ai danni dei bambini. Mi riferisco in modo particolare agli adescamenti che avvengono mediante internet e i vari social media, con pagine e portali dedicati alla pedopornografia. ...