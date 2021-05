Pavia | cosparge di alcol la compagna incinta e le dà fuoco | rischia di perdere il bambino

(Di sabato 15 maggio 2021) Dramma a: un uomo dàalladopo una discussione nata per futili motivi. La donna, dopo l’accaduto, ha chiamato il 112 per poi denunciare l’uomo di origini rumene. Il suo corpo ha subìto gravi ustioni. Il 41enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime. Ladi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco: le indagini Il delicatissimo lavoro di indagine sul caso sarebbe in mano ai carabinieri di Bereguardo (), che avrebbero arrestato il 41enne, ...Gravi le lesioni subite dalla donna ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano mentre l'uomo è ora in carcere aper essere interrogato dal ...Una discussione per futili motivi, come probabilmente ce ne sono state tante altre negli ultimi tempi in un appartamento della frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini (Pavia). Qualche ...Ora il compagno è recluso nel carcere di Torre del Gallo a Pavia a disposizione della Procura di Pavia che ha avviato un’inchiesta sul fatto Il suo piano per uccidere la compagna, incinta al secondo m ...