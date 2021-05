Pass sanitario europeo: sarà lanciato a giugno, lo afferma il Commissario Reynders (Di sabato 15 maggio 2021) Inizio promettente per il Pass sanitario Covid europeo: i team nazionali e dell'Ue sono pienamente impegnati nel testare l'infrastruttura digitale e il certificato è sulla buona strada per il lancio a giugno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 maggio 2021) Inizio promettente per ilCovid: i team nazionali e dell'Ue sono pienamente impegnati nel testare l'infrastruttura digitale e il certificato è sulla buona strada per il lancio aL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pass sanitario europeo: sarà lanciato a giugno, lo afferma il Commissario Reynders - Rossana86448038 : RT @AnselmoCassiel: Quanto è accaduto in Francia, prima con il no al pass sanitario e poi con l'approvazione, è paradigmatico di quanto il… - mariana80024548 : Pass Sanitario In Francia: dopo essere stato bocciato di giorno, viene approvato di notte, nonostante pesanti criti… - valezuppina : RT @GuidoDeMartini: LA FRANCIA approva il PASS sanitario, oltre che per viaggiare, anche per partecipare ai grandi eventi e fa un passo av… - lorenzmariapia : RT @AnselmoCassiel: Quanto è accaduto in Francia, prima con il no al pass sanitario e poi con l'approvazione, è paradigmatico di quanto il… -