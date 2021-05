(Di sabato 15 maggio 2021)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco laalledi: Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Guarda 3di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di ...

Advertising

pisto_gol : Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibil… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «@cristiano ha giocato tante partite quest'anno e ha segnato molto. Oggi decideremo il da farsi,… - Diego99505139 : Vedo tanti che si preoccupano delle partite di oggi e dei possibili incastri di risultati! Noi dobbiamo pensare a d… - DonDie_Sospeso : Costretti dalla pioggia di ieri ad assistere in questo modo, con il telecomando sinistra-destra come sugli spalti l… - CalciohellasIt : #SerieA, oggi anche #JuventusInter e #RomaLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Partite oggi

Sport Fanpage

RISULTATI SERIE C: PLAYOUT,I risultati Serie C tornano protagonisti, sabato 15 maggio 2021, perché nel pomeriggio saranno protagoniste le squadre che devono disputare i playout per la salvezza, spareggi con ......devono rientrare nelle strategie turistiche regionali di programmazione e rilancio che...Lo scorso anno " sottolinea la Coldiretti Puglia - per effetto dell'emergenza Covid le personeper ...Dopo quattro anni di restauri riapre un’istituzione nel cuore del Marais, dove è stata ricostruita la camera in cui il romanziere francese scrisse “Alla ricerca del tempo perduto” ...ROMA - È il giorno del derby. L’ultimo di Paulo Fonseca ma anche di molti giocatori che a luglio lasceranno la Roma mettendosi alle spalle una stagione di amarezza e delusioni. Come hanno detto però p ...