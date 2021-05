Parlando di futuro, Annarita Pilotti, ad di Loriblu: 'Mercato saturo da settembre, mi butto su ricerca e innovazione' (Di sabato 15 maggio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Come per la freccia che supera la corda, per Annarita Pilotti la velocità è vita, il futuro è il bersaglio. Al suo mondo incantato di scarpe gioiello ed esili tacchi applica la ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 maggio 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Come per la freccia che supera la corda, perla velocità è vita, ilè il bersaglio. Al suo mondo incantato di scarpe gioiello ed esili tacchi applica la ...

Advertising

martimessi9 : RT @smppzz: giulia avrà scritto dei bigliettini per tutti forse anche un’altra letterina avranno bevuto l’ultima tisanina tutti insieme e… - scappidovevuoi_ : RT @smppzz: giulia avrà scritto dei bigliettini per tutti forse anche un’altra letterina avranno bevuto l’ultima tisanina tutti insieme e… - bollicinepffff : RT @smppzz: giulia avrà scritto dei bigliettini per tutti forse anche un’altra letterina avranno bevuto l’ultima tisanina tutti insieme e… - Gioo_Gioo00 : RT @smppzz: giulia avrà scritto dei bigliettini per tutti forse anche un’altra letterina avranno bevuto l’ultima tisanina tutti insieme e… - imieiprotetti : RT @smppzz: giulia avrà scritto dei bigliettini per tutti forse anche un’altra letterina avranno bevuto l’ultima tisanina tutti insieme e… -