Parenzo | i sovranisti sono pazzi Meloni replica | i veri disumani sono quelli che vogliono gli sbarchi video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 maggio 2021) Il tema è sempre lo stesso: i migranti. Intervenendo a Piazza pulita, Davidse la prende con i, affermando chedeia criticare l’Europa, mentre dovrebbero al contrario chiedere più Europa per poter alleviare l’Italia rispetto al pressing degli. Quindi il giornalista accusa chi propone il blocco navale, cioè Fratelli d’Italia, di non avere umanità dinanzi ai minori non accompagnati in mare.: caro David, fattene una ragione Caro David, gliGiorgiavia social, “latà appartiene a chi incentiva il business attorno al traffico di esseri umani e non a chi vorrebbe fermare le partenze. L’unico modo per impedire nuovi ...