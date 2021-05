Paratici: “Meglio il quarto posto o la conquista della Coppa Italia? Sarebbe stupido scegliere” (Di sabato 15 maggio 2021) Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. “E’ sempre una partita sentita, al di là che loro arrivino con lo Scudetto. Il nostro futuro non dipende da una sola partita. I programmi si fanno, non aspettando il risultato di una gara, ma guardando una stagione e a più dinamiche. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi. Coppa Italia o qualificazione in Champions League? Nessuno gioca per perdere nessuna partita. Sarebbe stupido da parte nostra scegliere. Siamo concentrati a dare il Meglio di noi stessi per migliorarci ogni giorno”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Fabio, managing directorfootball areaJuventus, ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. “E’ sempre una partita sentita, al di là che loro arrivino con lo Scudetto. Il nostro futuro non dipende da una sola partita. I programmi si fanno, non aspettando il risultato di una gara, ma guardando una stagione e a più dinamiche. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi.o qualificazione in Champions League? Nessuno gioca per perdere nessuna partita.da parte nostra. Siamo concentrati a dare ildi noi stessi per migliorarci ogni giorno”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gianpy_italy : Anche Condo' che fa il filosofo e chiede a Paratici,'meglio vincere la Coppa Italia oppure entrare in Champions?.'… - CMJuve18 : RT @44gattdernesto: ???#Paratici: 'Nessuno gioca per perdere. Siamo concentratissimi per dare il meglio di noi stessi ogni giorno per cercar… - 44gattdernesto : ???#Paratici: 'Nessuno gioca per perdere. Siamo concentratissimi per dare il meglio di noi stessi ogni giorno per ce… - marcobedana : RT @marcobedana: @Gibbarbo3 @GiovaAlbanese Sono i meglio che abbiamo, ma con Pjanic in regia, se quel cojone di Paratici non l'avesse scamb… - marcobedana : @Gibbarbo3 @GiovaAlbanese Sono i meglio che abbiamo, ma con Pjanic in regia, se quel cojone di Paratici non l'avesse scambiato.. -