“Paranoie”, il nuovo singolo di Tantovale: l’intervista (Di sabato 15 maggio 2021) “Si tratta di un brano rivolto in particolare ad una persona che fatica a esprime i propri sentimenti e che per evitare di ammetterli, o per paura di dire la verità, resta in silenzio ed ignora i miei messaggi” Da venerdì 16 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Paranoie”, il nuovo singolo di Tantovale. Paranoie parla di due persone e di un amore non corrisposto che porta diverso dolore ad entrambi i protagonisti del brano, infatti nessuno dei due riesce ad esprimersi propriamente e di conseguenza si crea un muro di silenzio e Paranoie che li logora piano piano. Tantovale ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Paranoie” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) “Si tratta di un brano rivolto in particolare ad una persona che fatica a esprime i propri sentimenti e che per evitare di ammetterli, o per paura di dire la verità, resta in silenzio ed ignora i miei messaggi” Da venerdì 16 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, ildiparla di due persone e di un amore non corrisposto che porta diverso dolore ad entrambi i protagonisti del brano, infatti nessuno dei due riesce ad esprimersi propriamente e di conseguenza si crea un muro di silenzio eche li logora piano piano.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo, di che cosa si ...

Advertising

Lopinionista : “Paranoie”, il nuovo singolo di Tantovale: l’intervista - drunk3nbard : ... Non lo voglio proprio fare questo evento nuovo in Co-op casuale... Gesù che coglioni veramente. Non posso avere… - howtoberare : @kidrauhlsongs Molto spesso ci facciamo questo tipo di paranoie per non pesare sugli altri però quando si tratta de… - gishungry : @ONLVTHEBR4VE e succede che ti fai paranoie butti io telefono ne compirò uno nuovo con un nuovo numero e ti trasferisci in micronesia - stranita0 : Per il resto: nuovo libro in arrivo (cioè lo devo iniziare ma ho già firmato il contratto quindi top), corso di scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Paranoie nuovo Online il video di 'Desirèe', il nuovo singolo di GionnyScandal Con questo nuovo lavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso considerate ... sono libero da ansie, paranoie e inutili paure . ora finalmente quando sono in studio sono felice ...

GionnyScandal, ecco il video di Desirèe: il singolo dall'album 'Anti' Con questo nuovo lavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso considerate ... sono libero da ansie, paranoie e inutili paure …. ora finalmente quando sono in studio ...

Online il video di "Desirèe", il nuovo singolo di GionnyScandal askanews GionnyScandal, ecco il video di Desirèe: il singolo dall'album "Anti" E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Desirèe, singolo inedito e focus track del nuovissimo album d’inediti “Anti” di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa no ...

GionnyScandal: guarda il video del nuovo singolo “Desirèe” È uscito il video ufficiale di "Desirèe", nuovo singolo di GionnyScandal estratto dall'album "Anti". Il brano è la focus track del disco con il quale l'artista ha ritrovato se stesso e il piacere di f ...

Con questolavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso considerate ... sono libero da ansie,e inutili paure . ora finalmente quando sono in studio sono felice ...Con questolavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso considerate ... sono libero da ansie,e inutili paure …. ora finalmente quando sono in studio ...E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Desirèe, singolo inedito e focus track del nuovissimo album d’inediti “Anti” di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa no ...È uscito il video ufficiale di "Desirèe", nuovo singolo di GionnyScandal estratto dall'album "Anti". Il brano è la focus track del disco con il quale l'artista ha ritrovato se stesso e il piacere di f ...