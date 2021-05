Paolo Belli | chi è | età | altezza | figli | moglie | malattia | inno

Leggi su puglia24news

(Di domenica 16 maggio 2021)è un cantante, showman e conduttore televisivo italiano di grande successo e molto amato dal grande pubblico. Lui questa sera, sabato 15 maggio, sarà protagonista della seconda serata di Rai Uno a Ciao Maschio, il programma del sabato condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Formigine, in provincia di Modena, il 21 marzo 1962, ha 59 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Lui è sempre stato appassionato di musica e nel 1984 ha fondato il gruppo musicale Ladri di Biciclette, e rimane il leader fino al 1991. In questi annicon il gruppo partecipa al Festival di Sanremo e bel 1989 vince il Festivalbar con la canzone Sotto questo sole. L’artista è un grande ...