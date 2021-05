Panchina Juventus, il giornalista svela: “Zidane più vicino ai bianconeri” (Di sabato 15 maggio 2021) Panchina Juventus – Ogni giorno arrivano ulteriori conferme su chi davvero può diventare il prossimo allenatore della Juventus. Ovviamente la corsa rimane a due, perché c’è anche Allegri, ieri avvistato a Torino, pronto a tornare in sella. Ma la giornata di venerdì è stata importante sotto tanti aspetti. Dalla Spagna infatti sono sicuri che Zidane abbia già deciso il futuro. Che è quello di lasciare il Real Madrid alla fine della stagione. E la Juventus, soprattutto per volontà del presidente Andrea Agnelli, sarebbe pronta a riprendere il francese, mai dimenticato da calciatore, per avviare un ciclo vincente. Panchina Juventus, occhio a Zidane Poco importerebbe, in questo caso, la qualificazione alla prossima Champions League. Zidane ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 maggio 2021)– Ogni giorno arrivano ulteriori conferme su chi davvero può diventare il prossimo allenatore della. Ovviamente la corsa rimane a due, perché c’è anche Allegri, ieri avvistato a Torino, pronto a tornare in sella. Ma la giornata di venerdì è stata importante sotto tanti aspetti. Dalla Spagna infatti sono sicuri cheabbia già deciso il futuro. Che è quello di lasciare il Real Madrid alla fine della stagione. E la, soprattutto per volontà del presidente Andrea Agnelli, sarebbe pronta a riprendere il francese, mai dimenticato da calciatore, per avviare un ciclo vincente., occhio aPoco importerebbe, in questo caso, la qualificazione alla prossima Champions League....

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA TORINO - Schiffo: 'Allegri rimane ancora in pole per la panchina della Juventus, in questi giorni ha pranzato con Ch… - max_cremascoli : RT @NicoSchira: #Napoli orientato a parlare toscano in panchina nella prossima stagione: da mesi gli azzurri in contatto con Luciano #Spall… - ciccionocera00s : RT @NicoSchira: #Napoli orientato a parlare toscano in panchina nella prossima stagione: da mesi gli azzurri in contatto con Luciano #Spall… - Daniele70223557 : @RducsSett225 Fatevi sentire voi ultras , monociglio e quel morto in panchina devono sparire.Vogliamo una Juventus… - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Tra i difensori dovrebbe andare in panchina #Bonucci, mentre #Dybala sembra ancora favorito nel ballottaggio… -